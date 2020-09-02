Украина становится все привлекательнее для кинематографа. После "Наследия лжи" в Киеве возобновили съемки захватывающего триллера "Эгрегор". Главную роль в картине исполнит американский актер Омри Роуз.

Сюжет фильма "Эгрегор"

Из-за пандемии коронавируса и карантина съемки мистического триллера под названием "Эгрегор" пришлось перенести, сообщает 24 канал. И на днях работу все же возобновили, а в Киев приехал американский актер Омри Роуз. Представители ленты поделились первыми снимками со съемочной площадки.

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Детали сюжета триллера "Эгрегор" пока держатся в секрете. Известно, что в основе увлекательной истории будет таинственный орден, который пытается управлять сознанием людей и миром. Кто осмелится противостоять такому могущественному противнику – зрители узнают ближе к премьере ленты, которая запланирована на 2021 года.

Актерский состав и первые фото

"Эгрегор" стал международным кинопроектом, за экранизацию которого взялся украинский режиссер Станислав Капралов. Художник хорошо известен, он снял фильм Let It Snow, права на показ которого выкупил Голливуд. Омри Роуз помогал адаптировать сценарий этого фильма и с тех пор начал сотрудничество со Станиславом Капраловым.

Омри Роуз более известен как актер озвучки, однако на большом экране его можно увидеть. "Неповиновение", "Лига справедливости", Let It Snow, "Изумрудный город" – это самые известные ленты в фильмографии американского красавца.



Омри Роуз на съемках / Фото пресс-службы фильма

Актеры фильма "Эгрегор":

Омри Роуз

Елена Лавренюк

Валерия Караман

Даниэль Ольбрыхский

Кшиштоф Занусси

Ежи Гоффман

В Киеве продолжаются съемки фильма "Эгрегор" / Фото пресс-служба фильма

Омри Роуз был сценаристом этого фильма и с тех пор начал сотрудничество со Станиславом Капраловым.