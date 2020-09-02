Україна стає все привабливіша для кінематографа. Після "Спадку брехні" у Києві відновили зйомки захопливого трилера "Егрегор". Головну роль у стрічці виконає американський актор Омрі Роуз.

Сюжет фільму "Егрегор"

Через пандемію коронавірусу та карантин зйомки містичного трилера з назвою "Егрегор" довелось перенести, повідомляє 24 канал. Та днями роботу все ж відновили, а до Києва приїхав американський актор Омрі Роуз. Наразі представники стрічки поділились першими знімками зі знімального майданчика.

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Деталі сюжету трилера "Егрегор" поки тримаються у секреті. Відомо, що в основі захопливої історії буде таємничий орден, який намагається керувати свідомістю людей та світом. Хто наважиться протистояти такому могутньому противнику – глядачі дізнаються ближче до прем'єри стрічки, яка запланована на 2021 рік.

Акторський склад і перші фото

"Егрегор" став міжнародним кінопроєктом, за екранізацію якого взявся український режисер Станіслав Капралов. Митець добре відомий, адже саме він зняв фільм Let It Snow, права на показ якого викупив Голлівуд. Головні ролі у стрічці зіграли Іванна Сахно та Омрі Роуз, відтак після цієї співпраці режисер запропонував американцю головну роль у стрічці "Егрегор".

Омрі Роуз більш відомий як актор озвучки, однак на великому екрані його також можна побачити. "Непокора", "Ліга справедливості", Let It Snow, "Смарагдове місто" – це найвідоміші стрічки у фільмографії американського красеня.



Омрі Роуз на зйомках / Фото Пресслужба фільму

Актори фільму "Егрегор":

Омрі Роуз

Олена Лавренюк

Валерія Караман

Даніель Ольбрихський

Кшиштоф Зануссі

Єжи Гоффман

У Києві тривають зйомки фільму "Егрегор" / Фото Пресслужба фільму