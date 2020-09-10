2014 год для всей Украины поделил жизнь на до и после. Война продолжает уносить жизни, дома, целые семьи. Именно поэтому режиссер Корней Грицюк решил создать документальный фильм "Поезд: Киев – Война", в котором показал настроения украинцев, живущих на оккупированном Донбассе.

"Поезд: Киев – Война": идея создания и сюжет

В эксклюзивном интервью 24 каналу автор ленты признался, что Донбасс – для него родной регион. Корней Грицюк до 20 лет жил в Донецке, а в 2019-м решил снять документальный фильм о тех людях, которые все еще ездят на восток страны, рассказать их личные истории. Ленту уже смогли оценить зрители на кинофестивале "Молодость".

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"Поезд: Киев – Война" – это полнометражный фильм, в котором рассказана драматическая история поезда, который курсирует из столицы в Константиновку, сразу за которой начинается линия фронта. Более 12 часов в пути проводят разные люди, с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями.

Смотрите трейлер к фильму "Поезд: Киев – Война": видео

Как снимался документальный фильм

Созданием этого фильма режиссер Корней Грицюк хотел побудить украинцев говорить друг с другом, а в разговорах о политике, не кричать друг на друга, а вести диалог. Правда, самому режиссеру точно было очень сложно вести такие беседы, ведь в поезде ему встречались люди с совершенно разными взглядами.

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"Мне кажется, что этот фильм, и этот поезд – это метафора этой войны, когда очень разные люди едут в одном направлении, но при этом они начинают спорить, когда речь идет о политике. Действительно, в этом поезде я совершил 30 поездок, когда снимал фильм. Между Киевом и Константиновкой. Иногда было сложно коммуницировать с людьми, потому что они подозревали меня и съемочную группу в том, что мы можем представлять СБУ. Или наоборот они думали, что мы представители каких-то российских спецслужб. Поэтому люди не очень хотели идти на контакт, не очень хотели рассказывать свои истории о войне, их взгляды на будущее", – рассказал о трудностях Корней Грицюк.



Съемки документального фильма / Фото объектив

Съемочная группа, по словам режиссера, состояла из 4 мужчин. Чтобы разговорить жителей Донбасса, они откровенно рассказывали о концепции документального фильма и в 90% случаев получали официальное согласие на съемки. Каждый из путешественников – то ли с проукраинскими, то ли с пророссийскими взглядами – раскрывали свою правду, мысли о политике или ситуации на Донбассе.

Я со своей съемочной группой понимал, что имею уникальную возможность попытаться показать обществу, о чем действительно говорят в этом поезде... Я старался быть честным, потому что понимал, что эти люди не едут на курорт. На следующий день их ждут блокпосты, неподконтрольная территория,

– отметил режиссер.

В то же время Корней Грицюк, который имеет проукраинскую позицию, не пытался собеседников убедить в своих взглядах. По его словам, тогда бы зрители не увидели реальной картины, а только слушали фразы: "Донбасс – это Украина. Крым – аннексирован". Но ведь на самом деле люди, которые живут на оккупированных территориях, имеют и другие взгляды на эту ситуацию и часто обвиняют политиков в войне.

"Я не ставил целью спорить, или что-то кому-то доказывать, потому что моя задача была показать, насколько разные люди ездят в этом поезде. Возможно, если бы я спорил, эти люди с пророссийской позицией просто закрылись и мы бы не могли снять такой разноплановый материал", – отметил Корней Грицюк.

И уже во время монтажа режиссер не сдерживал боли от историй, которые услышал в поезде, от людских потерь на Донбассе, от "каши, которая бывает в головах украинцев".

Смотрите полное интервью с режиссером фильма "Поезд: Киев – Война": видео