Украинский оскаровский комитет объявил участников Национального отбора на вручение престижной кинопремии Оскар. За право быть представленным в номинации "Международный полнометражный фильм" от Украины будут бороться 3 ленты.

Сегодня, 9 августа, Украинский оскаровский комитет объявил, что в Национальном отборе примут участие три фильма. Все они созданы при поддержке Госкино. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Участники Нацотбора на Оскар от Украины

"Атлантида"

Режиссер: Валентин Васянович

Сюжет: события разворачиваются в 2025 году. Именно тогда Украина победила Россию в войне на Донбассе. Оккупированная территория государства возвращается в ее состав. Однако после 11 лет военных действий земля Донбасса становится непригодной для жизни, напоминает опустошенный пустырь. Создатели ленты искусно показали, что и на фоне таких жутких видов может зародиться любовь.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

"Мои мысли тихие"

Режиссер: Антонио Лукич

Сюжет: молодой звукорежиссер Вадим наконец получил шанс покинуть Киев и эмигрировать в Канаду. Однако для этого ему нужно записать звуки карпатских животных. Главный герой настолько стремится уехать из "неудобной Украины", что готов выполнить все условия. Поездка могла бы быть обычной работой для Вадима, если бы в путешествие с ним не отправилась мама.

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие": видео

"Земля голубая, будто апельсин"

Режиссер: Ирина Целик

Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в любительской ленте.

Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин": видео

Заседание комитета и объявление результатов Национального отбора состоится 24 сентября.