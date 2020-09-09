Американская киноакадемия искусств в очередной раз решила изменить свои извечные правила для лауреатов. Новые правки касаются лент, которые будут претендовать на награду "Лучший фильм года", Что именно изменилось – узнавайте в материале.

Новые правила для претендентов на Оскар

Изменения в правилах представители киноакадемии обнародовали на официальном сайте. По новым правкам, за самую почетную статуэтку в номинации "Лучший фильм" будут бороться ленты, в которых есть упоминание о ЛГБТ-сообществе, расовых или этнических группах или же людях с инвалидностью.

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Организаторы Оскара также обнародовали критерии, два из которых точно должны быть выполненными:

Этнические группы в фильмах

По меньшей мере один из главных героев или же актер второго плана должны принадлежать к этническим группам. Поэтому в ленте должны быть азиаты, афроамериканцы, латиноамериканцы, жители Ближнего Востока, коренные жители Гавайев и тому подобное.

30 и более процентов актеров фильма должны принадлежать к расовой или этнической группе, ЛГБТ-сообществу или иметь инвалидность. Кроме этого, сюжетная линия должна раскрывать темы расовых, этнических или гендерных проблем.

Гендерное равенство среди авторов

Хотя бы двое авторов фильма должны быть женщинами. В Голливуде прошло то время, когда только мужчины создавали ленты, поэтому режиссером или продюсером номинанта на Оскар должна быть и женщина. Но в этом киноакадемия сделала уточнение, что это также может быть человек, представляющий расовую или этническую группу или ЛГБТ-сообщество.

По меньшей мере 30% съемочной группы также должны подпадать под это правило. Речь идет о сценаристах, композиторах, художниках по костюмам, гримерах, редакторах и других.

Обучение для работников

Кинодистрибьютор или компания, заказавшая создание фильма, должны выделить средства на обучение работников. Речь идет о стажировке и оплате за курсы для представителей этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества или людей с инвалидностью. После обучения они должны присоединиться к созданию фильма, а претенденты на Оскар должны предоставить документальное подтверждение выполнения этого требования.

Работа кинокомпании

Кроме этого, на студии или в кинокомпании, которая создавала фильм, должны работать люди, принадлежащие к меньшинствам. Более того, они должны занимать руководящие должности в одном из отделов маркетинга, рекламы или дистрибьюции.

Представители киноакадемии пояснили, что таким образом они хотят приобщиться к борьбе с притеснениями меньшинств и женщин в Голливуде. Правила начнут действовать в 2024 году, чтобы создатели фильмов смогли учесть их.