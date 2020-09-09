Український оскарівський комітет оголосив учасників Національного відбору на вручення престижної кінопремії Оскар. За право бути представленим у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" від України боротимуться 3 стрічки.

Сьогодні, 9 серпня, Український оскарівський комітет оголосив, що в Національному відборі братимуть участь три фільми. Всі вони створені за підтримки Держкіно. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс Україна".

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Учасники Нацвідбору на Оскар від України

"Атлантида"

Режисер: Валентин Васянович

Сюжет: події розгортаються у 2025 році. Саме тоді Україна перемогла Росію у війні на Донбасі. Окупована територія держави повертається до її складу. Проте після 11 років військових дій земля Донбасу стає непридатною для життя, нагадує спустошений пустир. Творці стрічки майстерно показали, що і на тлі таких моторошних краєвидів можна зародитися справжнє кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

"Мої думки тихі"

Режисер: Антоніо Лукіч

Сюжет: молодий звукорежисер Вадим нарешті отримав шанс покинути Київ та емігрувати до Канади. Проте для цього йому потрібно записати звуки карпатських тварин. Головний герой настільки прагне поїхати з "незручної України", що готовий виконати всі умови. Поїздка могла б бути звичайною роботою для Вадима, якби у мандрівку з ним не вирушила мама.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Режисерка: Ірина Цілик

Сюжет: у документальному фільмі розповідається про багатодітну сім'ю, яка мешкає в "червоній зоні" Донбасу. Там бойові дії тривають вже шостий рік. У центрі сюжету постає мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з чотирма дітьми. Родина екранізує своє життя за складних обставин в аматорській стрічці.

Дивіться трейлер до фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": відео

Засідання комітету та оголошення результатів Національного відбору відбудеться 24 вересня.