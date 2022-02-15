Вагітна Ріанна вразила виходом у червоному тренчі з капюшоном: красивий кадр

33-річна співачка Ріанна вперше після оголошення про вагітність вийшла в світ у закритому аутфіті. Її новий образ без демонстрації оголеного живота вразив фанатів особливим шармом.

Барбадоська виконавиця насолоджується кожним моментом свого особливого стану. Стиль епатажної Рірі дуже унікальний. Її важко назвати іконою стилю чи модною трендсеттеркою, втім її образи завжди привертають увагу в мережі.

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Після того, як Ріанна кілька разів виходила у відвертих образах з оголеним животом, багатомільйонна армія прихильників зірки розділилася на два табори. Одні з жахом спостерігали за "безглуздими образами, які їй не личать", інші ж зазначали в коментарях, що співачка показує новий вид стайлінгу і вчить інших, як має виглядати "справжня майбутня матуся".

Прихильники зірки, які переживали за її надто відверті аутфіти можуть бути спокійними, адже співачка під час нещодавнього виходу показала, що у її арсеналі є образи, які прикривають оголений живіт.

Новий образ Ріанни

Співачка одягнула довгий шкіряний тренч з капюшоном від бренду Alaia. Ріанна зав’язала виріб поясом та одягнула капюшон. Барбадоська виконавиця доповнила образ червоними босоніжками на підборах.

Знаменитість зібрала волосся у хвіст, одягнула сережки кільця та нанесла на обличчя макіяж у коричневих тонах.



Ріанна показала новий вихід у шкіряному тренчі / Фото з інстаграму

Якими образами Ріанна вражає під час вагітності

Вагітна Ріанна спричинила фурор новим виходом, одягнувши відвертий топ-павутинку;

Співачка засвітила голий живіт у леопардовій шубі;

Ріанна одягнула на червону доріжку топ і штани з ланцюжків.