Барбадоська виконавиця насолоджується кожним моментом свого особливого стану. Стиль епатажної Рірі дуже унікальний. Її важко назвати іконою стилю чи модною трендсеттеркою, втім її образи завжди привертають увагу в мережі.

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Після того, як Ріанна кілька разів виходила у відвертих образах з оголеним животом, багатомільйонна армія прихильників зірки розділилася на два табори. Одні з жахом спостерігали за "безглуздими образами, які їй не личать", інші ж зазначали в коментарях, що співачка показує новий вид стайлінгу і вчить інших, як має виглядати "справжня майбутня матуся".

Прихильники зірки, які переживали за її надто відверті аутфіти можуть бути спокійними, адже співачка під час нещодавнього виходу показала, що у її арсеналі є образи, які прикривають оголений живіт.

Новий образ Ріанни

Співачка одягнула довгий шкіряний тренч з капюшоном від бренду Alaia. Ріанна зав’язала виріб поясом та одягнула капюшон. Барбадоська виконавиця доповнила образ червоними босоніжками на підборах.

Знаменитість зібрала волосся у хвіст, одягнула сережки кільця та нанесла на обличчя макіяж у коричневих тонах.



Ріанна показала новий вихід у шкіряному тренчі / Фото з інстаграму

Якими образами Ріанна вражає під час вагітності

Вагітна Ріанна спричинила фурор новим виходом, одягнувши відвертий топ-павутинку;

Співачка засвітила голий живіт у леопардовій шубі;

Ріанна одягнула на червону доріжку топ і штани з ланцюжків.