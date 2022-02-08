33-річна артистка очікує на появу первістка від музиканта A$AP Rocky. Якщо перші місяці вона ретельно приховувала свій стан під оверсайз-куртками та худі, то тепер майбутня матуся, навпаки, активно демонструє округлий животик.

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R&B-діва повідомила про вагітність світлинами з повністю оголеними животом, а тепер демоснтрує свій особливий стан завдяки відвертим елементам гардеробу. Окрім цього знаменитість порушує ресторанний етикет, обираючи не зовсім вдале вбрання. Напередодні ввечері зірка зібралася з коханим на вечерю в Беверлі-Гіллз.

Образ Ріанни

Ефектна барбадоська співачка одягнула чорний топ в рубчик від бренду Jean Paul Gaultier. Відвертий елемент гардеробу посередині переплетений шнурівками, які оголюють груди та живіт. Зверху Ріанна одягнула чорну куртку, а низ доповнила обтислими лосинами зі штрипками від The Attico.

Вражаючий вихід співачка доповнила чорною балаклавою та сонцезахисними окулярами від Balenciaga. Образ виконавиці доповнювали довгі золотисті ланцюжки на шиї. Знаменитість нафарбувала губи яскраво-бордовою помадою, довершивши look чорними мюлями на підборах.



Ефектний вихід Ріанни / Фото з інстаграму Майлза Діггзі



Ефектний вихід Ріанни / Фото з інстаграму Майлза Діггзі

Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky