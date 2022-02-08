33-летняя артистка ожидает появления первенца от музыканта A$AP Rocky. Если первые месяцы она тщательно скрывала свое состояние под оверсайз-куртками и худи, то теперь будущая мамочка, наоборот, активно демонстрирует округлый животик.

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R&B-дива сообщила о беременности фотографиями с полностью обнаженными животом, а теперь демонстрирует свое особое состояние с помощью откровенных элементов гардероба. Кроме этого знаменитость нарушает ресторанный этикет, выбирая не совсем удачный наряд. Накануне вечером звезда собралась с любимым на ужин в Беверли-Хиллз.

Образ Рианны

Эффектная барбадосская певица надела черный топ в рубчик от бренда Jean Paul Gaultier. Откровенный элемент гардероба посредине переплетён шнуровками, обнажающими грудь и живот. Сверху Рианна надела черную куртку, а низ дополнила облегающими лосинами со штрипками The Attico.

Впечатляющий выход певица подчеркнула черной балаклавой и солнцезащитными очками от Balenciaga. Образ исполнительницы дополнили длинные золотистые цепочки на шее. Знаменитость накрасила губы ярко-бордовой помадой, довершив look черными мюлями на каблуке.

Эффектный выход Рианны / Фото из инстаграма Майлза Диггзи

Эффектный выход Рианны / Фото из инстаграма Майлза Диггзи

Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky