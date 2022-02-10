Образи Ріанни викликають неоднозначну реакцію публіки. Одна частина людей фанатіє від аутфітів виконавиці, інші ж не розуміють, чому артистка так сильно акцентує увагу на своїй вагітності та відверто оголює живіт.

Дивіться також Вагітна Ріанна спричинила фурор новим виходом: співачка одягнула відвертий топ-павутинку

Виконавиця завжди любила епатажні образи, тож на скромні аутфіти навіть під час вагітності годі було й чекати.

Нові світлини для зірки у стилі стрітстайл робить фотограф Майлз Діггзі. Очевидно, що до народження дитини зірка хоче максимально часто демонструвати свій стан, тож знову здивувала прихильників зухвалим виходом.

Образ Ріанни

Майлз Діггзі сфотографував вражаючий образ Ріанни ввечері. Зірка приміряла шкіряний топ з хутром, який не лише прикривав груди, але й добряче їх оголив, а разом із цим – округлий живіт співачки.

На шию знаменитість одягнула багато золотих ланцюжків різної довжини. На верх майбутня матуся обрала довгу леопардову шубу з блакитними вставками. На низ Рірі одягнула класичні джинси, доповнивши образ бейсболкою у принт мілітарі.



Вражаючий образ Ріанни / Фото з інстаграму

Цікаві факти про особисте життя Ріанни

Співачка Ріанна очікує на появу малюка від коханого A$AP Rocky. Закохана пара чекає на появу первістка.

Західні ЗМІ зазначають, що Ріанна та Ракім збираються одружитися після народження малюка. Виконавиця хоче зіграти весілля на Барбадосі, де восени прем'єр-міністр країни Міа Моттлі оголосила артистку національною героїнею країни.

Саме вона має стати хрещеною матір'ю для первістка закоханої пари, передає Daily Mail.