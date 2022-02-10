Образы Рианны вызывают неоднозначную реакцию публики. Одна часть людей фанатеет от аутфитов исполнительницы, а другие не понимают, почему артистка так сильно акцентирует внимание на своей беременности и откровенно обнажает живот.

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Исполнительница всегда любила эпатажные образы, поэтому скромных аутфитов даже во время беременности нечего было и ждать.

Новые фотографии для звезды в стиле стритстайл делает фотограф Майлз Диггзи. Очевидно, что до рождения ребенка звезда хочет максимально часто демонстрировать свое состояние, так что снова удивила поклонников дерзким выходом.

Образ Рианны

Майлз Диггзи сфотографировал поразительный образ Рианны вечером. Звезда примерила кожаный топ с мехом, который не только прикрывал грудь, но и хорошо ее обнажил, а вместе с этим – округлый живот певицы.

На шею знаменитость надела много золотых цепочек разной длины. На верх будущая мама выбрала длинную леопардовую шубу с голубыми вставками. На низ Рири надела классические джинсы, дополнив образ бейсболкой в ​​принте милитари.

Впечатляющий образ Рианны / Фото из инстаграма

Интересные факты о личной жизни Рианны

Певица Рианна ожидает появления малыша от любимого A$AP Rocky. Влюбленная пара ждет появления первенца.

Западные СМИ отмечают, что Рианна и Раким собираются пожениться после рождения малыша. Исполнительница хочет сыграть свадьбу на Барбадосе, где осенью премьер-министр страны Миа Моттли объявила артистку национальной героиней страны.

Именно она должна стать крестной матерью для первенца влюбленной пары, передает Daily Mail.