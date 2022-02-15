Барбадосская исполнительница наслаждается каждым моментом своего особенного состояния. Стиль эпатажной Рири очень уникален. Ее трудно назвать иконой стиля или модным трендсеттером, впрочем, ее образы всегда привлекают внимание в сети.

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После того, как Рианна несколько раз выходила в откровенных образах с обнаженным животом, многомиллионная армия поклонников звезды разделилась на два лагеря. Одни с ужасом наблюдали за "бессмысленными образами, которые ей не подходят", другие же отмечали в комментариях, что певица показывает новый вид стайлинга и учит других, как должна выглядеть "настоящая будущая мамочка".

Поклонники звезды, которые переживали за ее откровенные аутфиты могут быть спокойными, певица во время недавнего выхода показала, что в ее арсенале есть образы, прикрывающие обнаженный живот.

Новый образ Рианны

Певица надела длинный кожаный тренч с капюшоном от бренда Alaia. Рианна завязала изделие поясом и надела капюшон. Барбадосская исполнительница дополнила образ красными босоножками на каблуке.

Знаменитость собрала волосы в хвост, надела серьги кольца и нанесла на лицо макияж в коричневых тонах.



Рианна показала новый выход в кожаном тренче / Фото из инстаграма

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