Эпатажная Рири появилась на публике в эпатажном образе. Пара впервые пришла на светское мероприятие после объявления о беременности.

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33-летняя барбадосская певица впервые станет мамой, так что она не только не скрывает свое состояние, но и откровенно демонстрирует его всей публике. Она намеренно выбирает короткие топы, которые позволяют полностью продемонстрировать округленный живот.

11 февраля в Лос-Анджелесе прошла вечеринка собственных брендов Рианны Fenty Beauty и Fenty Skin. Для своего первого официального выхода звезда выбрала достаточно эпатажный look.

Образ Рианны

Певица надела зеленый мерцающий топ с открытой спиной, состоявший из блестящих цепочек. На низ она надела серебристо-фиолетовые брюки, также сшитые из цепочек от бренда The Attico.

Образ знаменитости дополнили фиолетовые босоножки из тонких ремешков и украшения. Рианна надела серьги из аметиста, немало колец и браслет с фиолетовыми камнями.

Звезда уложила волосы на одну сторону и накрасила губы алой помадой. Рядом с певицей позировал ее возлюбленный A$AP Rocky. Они держались за руки и нежно обнимались.



Эффектный выход Рианны / Фото Getty Images



Эффектный выход Рианны / Фото Getty Images