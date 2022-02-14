Епатажна Рірі з’явилася на публіці в епатажному образі. Пара вперше прийшла на світський захід після оголошення про вагітність.

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33-річна барбадоська співачка вперше стане мамою, тож вона не лише не приховує свій стан, але й відверто демонструє його всій публіці. Вона зумисне обирає короткі топи, які дозволяють повністю продемонструвати округлений живіт.

11 лютого у Лос-Анджелесі пройшла вечірка власних брендів Ріанни Fenty Beauty і Fenty Skin. Для свого першого офіційного виходу зірка обрала досить епатажний look.

Образ Ріанни

Співачка одягнула зелений мерехтливий топ з відкритою спиною, який складався з блискучих ланцюжків. На низ вона одягнула сріблясто-фіолетові штани, які також пошиті з ланцюжків від бренду The Attico.

Образ знаменитості доповнили фіолетові босоніжки з тонких ремінців та прикраси. Ріанна одягнула сережки з аметисту, чимало перснів та браслет з фіолетовими каменями.

Зірка вклала волосся на один бік та нафарбувала губи яскраво-червоною помадою. Поруч зі співачкою позував її коханий A$AP Rocky. Вони трималися за руки та ніжно обіймалися.



Ефектний вихід Ріанни / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Ріанни / Фото з Getty Images