Fashion-блогерку вже давно називають однією з найстильніших жінок Нью-Йорка. Її виходи підловлюють папараці, дизайнери запрошують на свої шоу та пропонують перші місця, а дорогі бренди постійно пропонують їй співпрацю.

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Олівія Палермо володіє бездоганним смаком в одязі. Вона вміє добре поєднувати кольори, принти і текстури. Модниця є джерелом натхнення для тисячі дівчат зі всього світу. На своєму прикладі інфлюенсерка показала стильний весняний образ.

Аутфіт Олівії Палермо

Світська левиця приміряла на собі білий топ з акварельним принтом в червоних, поранчевих та жовтих тонах. На низ Олівія одягнула спідницю плісе ніжно-рожевого кольору з цятками в колір фуксії.

Образ білявки доповнили рожеві босоніжки на підборах. Знаменитість зробила високий хвіст та нанесла на обличчя насичений макіяж. Свій look модниця довершила однією цікавою деталлю. Вона одягнула на шию чорний чокер з масивною квіткою.

Мода циклічна, втім цілком можливо, що стильна інфлюенсерка відроджує забутий тренд кількарічної давності.



Олівія Палермо демонструє ніжний образ / Фото з інстаграму



Олівія Палермо демонструє ніжний образ / Фото з інстаграму