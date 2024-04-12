Актриса уже несколько раз демонстрировала эффектные теннисные образы на премьерах спортивной комедии "Соперники". В мировой прокат фильм выйдет уже 26 апреля. Пока что актриса презентует допремьерные показы во впечатляющем наряде.

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Образ Зендеи

К каждому появлению Зендеи на красной дорожке ее стилист Лоу Роуч особенно внимательно подбирает наряды. Новые выходы актрисы – это не просто платья, а особые образы, которые отражают тематику, которая вращается вокруг соревнования по теннису. К каждому аутфиту добавляются определенные элементы, которые связаны с этим видом спорта.

Известно, что для съемок в фильме Зендея в течение трех месяцев занималась с профессиональным теннисным тренером.

Во время своего последнего выхода Зендея появилась на премьере фильма в Лондоне в длинном белом платье с воротником и пуговицами от Thom Browne с вышитыми теннисными ракетками. Платье украшала открытая спина и разрез на ноге. Образ актрисы дополняли белые туфли на каблуках и высокий хвост, собранный в косу с добавлением банта.

Аутфит знаменитости довершили серебряные серьги, массивный драгоценный браслет и насыщенный макияж с акцентом на красных губах.



Волшебный образ Зендеи / Фото Getty Images

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