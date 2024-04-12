Акторка вже кілька разів демонструвала ефектні тенісні образи на прем’єрах спортивної комедії "Суперники". У світовий прокат фільм вийде вже 26 квітня. Поки що акторка презентує допрем’єрні покази у вражаючому вбранні.

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Образ Зендеї

До кожної появи Зендеї на червоній доріжці її стиліст Лоу Роуч особливо уважно підбирає вбрання. Нові виходи акторки – це не просто сукні, а особливі образи, які відображають тематику, яка обертається навколо змагання з тенісу. До кожного аутфіту додаються певні елементи, які пов’язані з цим видом спорту.

Відомо, що для зйомок у фільмі Зендея впродовж трьох місяців займалася з професійним тенісним тренером.

Під час свого останнього виходу Зендея з’явилася на прем’єрі фільму у Лондоні в довгій білій сукні з коміром та ґудзиками від Thom Browne з вишитими тенісними ракетками. Сукню оздоблювала відкрита спина та розріз на нозі. Образ акторки доповнювали білі туфлі на підборах та високий хвіст, зібраний у косу з додаванням банту.

Аутфіт знаменитості довершили срібні сережки, масивний коштовний браслет та насичений макіяж з акцентом на червоних губах.



Чарівний образ Зендеї / Фото Getty Images

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