Разом з проєктом "Всі. Свої" Fashion 24 обрав 10 нових брендів, у яких можна купити кежуальні речі. У добірці ви знайдете вбрання на будь-який смак – від класичного до трендового вбрання, яке зараз на піку популярності.

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TAIYŌ

Важлива позиція для кежуальних, але елегантних гардеробів — класична сорочка. Італійська бавовна, ювелірні шви, вишивка шовком — усе це пропонує бренд TAIYŌ. В асортименті є сорочки у молочному, блакитному, чорному та трендовому бордовому кольорі.



Актуальне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

BRAÍ

Цупка біла футболка — це основа для повсякденних образів. Впевнені, що у вас уже є така! Тому за новою відправляємось до BRAÍ: їхній варіант прикрашений написом, який додасть сенсів у ваші будні. Бренд має власне виробництво, тому за якість перейматися не варто.



Стильне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

BLAVAT

Легка принтована сукня з натурального шовку займе чільне місце у повсякденному гардеробі на теплий сезон. Бренд заявляє, що саме ця модель ексклюзивна, відшита в єдиному екземплярі. Та й загалом в асортименті виробника є багато якісних речей з весняно-літніми принтами: саме те, що треба для яскравого повсякдення.



Красиве вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

TRAART

Повсякденний одяг «з родзинкою» цього разу шукаємо у TRAART. Наприклад, їхню денімову спідницю вже кортить приміряти: трендова довжина, комфортний матеріал і нетривіальний крій мають зробити цю річ улюбленицею кежуальних образів. До спідниці у виробника також є вкорочений піджак.



Модне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

horobyna

Яскравий бомбер для експериментів у стилі спорт-кежуал ми знайшли у horobyna — це український бренд із власним виробництвом у Києві. Трендовий червоний колір та вишивка точно зроблять його фаворитом для довгих вечірніх прогулянок.



Стильне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

BOKO'

Ще одна річ у гостромодному червоному — це гольф з 95% віскози в складі. Бренд виготовляє речі у стилі preppy, проте більшість позицій ідеально вписуються і в більш звичне кежуальне прочитання. Так, як і цей гольф: його можна поєднувати з будь-яким низом, від джогерів до легких спідниць.



Трендове вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

ARKAN

Світшот – це ще одна річ, без якої повсякдення майже неможливо уявити. І щоб це не був ще один черговий «клон», обираємо світшот з нетривіальною аплікацією від ARKAN. Молочний колір пасуватиме до більшості весняних та літніх речей у будь-якій шафі. А вільний крій дозволить створювати розслаблені образи з джинсами, легкими штанами, спідницями та сукнями.



Актуальне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

YUPPIE

Ще один світшот, але у форматі поло — дуже цікава знахідка в асортименті YUPPIE. Бренд виготовляє речі, які легко поєднуються між собою та пасують до більшості гардеробів у стилі кежуал. Всі вони мінімалістичні, але мають цікаві деталі: щоб виділятися та створювати нові унікальні гардеробні історії. Світшот є у чотирох кольорах: рожевий, блакитний, гірчичний та теракотовий.



Красиве вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

Masterskaya

Мінімалізм, елегантність, якість та натуральні матеріали — так позиціює себе бренд Masterskaya. Тут кожна річ виготовляється під замовлення, тому слід дійсно очікувати непересічної уваги до деталей.

Радимо зупинити свою увагу на чорному штанному костюмі ручної роботи. У ньому дизайнери поєднали класичні штани та елегантний топ з нотками сексуальності: з піджаком чи сорочкою гарно буде в офіс, без верхнього шару та з підборами — на вечірку після роботи.



Модне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

Le.fabre_studio

Le.fabre виготовляє трикотаж. Весною свої кежуальні образи ми доповнюватимемо невагомим плетеним джемпером із суміші бавовни та акрилу. Його можна поєднувати з сукнями на тонких бретелях, спідницями та сарафанами, штанами та шортами. В асортименті бренду є чорний та молочний кольори.



Стильне вбрання від українських брендів / Фото "Всі. Свої"

Купити речі від українських брендів для створення повсякденних образів можна 13 – 14 квітня на Десятинній, 12. Саме там пройде маркет "Український кежуал" від проєкту "Всі. Свої", де понад 160 виробників на 5 поверхах представлять взуття, сумки та аксесуари, футболки, світшоти, трикотажні костюми та спортивний одяг, сукні, сорочки та піджаки, штани, костюми та верхній одяг.