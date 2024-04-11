Вместе с проектом "Всі. Свої" Fashion 24 выбрал 10 новых брендов, у которых можно купить кэжуальные вещи. В подборке вы найдете наряды на любой вкус – от классического до трендового наряда, который сейчас на пике популярности.

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TAIYŌ

Важная позиция для кэжуальных, но элегантных гардеробов – классическая рубашка. Итальянский хлопок, ювелирные швы, вышивка шелком – все это предлагает бренд TAIYŌ. В ассортименте есть рубашки в молочном, голубом, черном и трендовом бордовом цвете.



Актуальные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

BRAÍ

Плотная белая футболка – это основа для повседневных образов. Уверены, что у вас уже есть такая! Поэтому за новой отправляемся в BRAÍ: их вариант украшен надписью, которая добавит смыслов в ваши будни. Бренд имеет собственное производство, поэтому за качество переживать не стоит.



Стильные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

BLAVAT

Легкое принтованное платье из натурального шелка займет видное место в повседневном гардеробе на теплый сезон. Бренд заявляет, что именно эта модель эксклюзивная, отшита в единственном экземпляре. Да и вообще в ассортименте производителя есть много качественных вещей с весенне-летними принтами: именно то, что нужно для яркой повседневности.



Красивые наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

TRAART

Повседневную одежду "с изюминкой" на этот раз ищем в TRAART. Например, их денимовую юбку уже хочется примерить: трендовая длина, комфортный материал и нетривиальный крой должны сделать эту вещь любимицей кэжуальных образов. К юбке у производителя также есть укороченный пиджак.



Модные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

horobyna

Яркий бомбер для экспериментов в стиле спорт-кэжуал мы нашли у horobyna – это украинский бренд с собственным производством в Киеве. Трендовый красный цвет и вышивка точно сделают его фаворитом для долгих вечерних прогулок.



Стильные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

BOKO'

Еще одна вещь в остромодном красном – это гольф с 95% вискозы в составе. Бренд производит вещи в стиле preppy, однако большинство позиций идеально вписываются и в более привычное кэжуальное прочтение. Так, как и этот гольф: его можно сочетать с любым низом, от джоггеров до легких юбок.



Трендовые наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

ARKAN

Свитшот – это еще одна вещь, без которой повседневность почти невозможно представить. И чтобы это не был еще один очередной "клон", выбираем свитшот с нетривиальной аппликацией от ARKAN. Молочный цвет подойдет к большинству весенних и летних вещей в любом шкафу. А свободный крой позволит создавать расслабленные образы с джинсами, легкими брюками, юбками и платьями.



Актуальные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

YUPPIE

Еще один свитшот, но в формате поло – очень интересная находка в ассортименте YUPPIE. Бренд производит вещи, которые легко сочетаются между собой и подходят к большинству гардеробов в стиле кэжуал. Все они минималистичные, но имеют интересные детали: чтобы выделяться и создавать новые уникальные гардеробные истории. Свитшот есть в четырех цветах: розовый, голубой, горчичный и терракотовый.



Красивые наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

Masterskaya

Минимализм, элегантность, качество и натуральные материалы – так позиционирует себя бренд Masterskaya. Здесь каждая вещь изготавливается под заказ, поэтому следует действительно ожидать незаурядного внимания к деталям.

Советуем остановить свое внимание на черном брючном костюме ручной работы. В нем дизайнеры объединили классические брюки и элегантный топ с нотками сексуальности: с пиджаком или рубашкой хорошо будет в офис, без верхнего слоя и с каблуками - на вечеринку после работы.



Модный наряд от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

Le.fabre_studio

Le.fabre производит трикотаж. Весной свои кэжуальные образы мы будем дополнять невесомым плетеным джемпером из смеси хлопка и акрила. Его можно сочетать с платьями на тонких бретелях, юбками и сарафанами, брюками и шортами. В ассортименте бренда есть черный и молочный цвета.



Стильные наряды от украинских брендов / Фото "Всі. Свої"

Купить вещи от украинских брендов для создания повседневных образов можно 13 – 14 апреля на Десятинной, 12. Именно там пройдет маркет "Украинский кэжуал" от проекта "Всі. Свої", где более 160 производителей на 5 этажах представят обувь, сумки и аксессуары, футболки, свитшоты, трикотажные костюмы и спортивную одежду, платья, рубашки и пиджаки, брюки, костюмы и верхнюю одежду.