Девушки со светлыми волосами могут охотно использовать в повседневном стиле различные цвета одежды, которые будут им подходить благодаря светлым волосам, пишет Fashion 24.
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В сети можно найти немало аутфитов, которые подходят именно блондинкам, поэтому рассказываем о них, чтобы вы смогли их применить в своих образах уже сегодня.
Красный
Если вы блондинка или имеете золотистый или пшеничный тон – выбирайте для себя красную одежду. Она не только вам подойдет к внешности, но и является трендовым цветом одежды на 2024 год. Кроме классического красного выбирайте также оттенки – гранатовый или бордовый, который станет отличным выбором для светловолосых девушек.
Красный цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Розовый
Тренд на barbiecore немного угас, но это не означает, что вы должны отказаться от розового цвета. Блондинки любят этот цвет в своем наряде и это неудивительно, ведь он им очень подходит. Порцию вдохновения ищите в образах знаменитой блондинки Марго Робби.
Розовый цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Белый
Белоснежный или оттенок слоновой кости подходит девушкам, которые имеют светлые волосы. В белом наряде вы всегда будете выглядеть эффектно и красиво.
Белый цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Серый
Этот цвет подходит абсолютно всем блондинкам. Наряд в этом цвете подарит ощущение женственности и легкости. Попробуйте создать монохромный look, который является очень популярным в этом сезоне.
Серый цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Черный
Цвет является универсальным, поэтому подходит всем девушкам, но именно блондинкам он подходит лучше всего, поскольку темная одежда создает выгодный контраст с белыми волосами.
Черный цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Голубой
Блондинки могут смело добавлять голубой в свой гардероб. Сочетайте его с белым для создания дорогого и изысканного образа.
Голубой цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Коричневый
Выбирайте коричневые оттенки в наряде, особенно горчичный. Оттенок удачно подчеркнет вашу красоту и подойдет в любом варианте.
Коричневый цвет подходит блондинкам / Фото Pinterest
Впрочем не все цвета подходят блондинкам. Есть и такие, которых надо избегать. Стилисты советуют отказываться от нюдовых тонов, которые будут довольно сильно сливаться с цветом волос. Не стоит тянуться к оранжевому цвету или кричащим неоновым оттенкам.