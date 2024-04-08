После верхней одежды в ход всегда идут жакеты в весенний сезон, пишет Fashion 24. Это означает, что время задуматься над костюмами, которые должны быть в нашем гардеробе.

Обратите внимание Испортят весь образ: 3 пары летней обуви, которые лишены вкуса

В прошлом году в моду ворвался стиль Old Money, который продолжает до сих пор быть популярным. Основным признаком стиля является так называемая "тихая роскошь". Наряд должен быть элегантным, изысканным и дорого выглядеть. Все эти три признака можно приписать к костюму, который является определенной базой и никогда не выйдет из моды.

Советуем сделать ставку на классический жакет и брюки палаццо со стрелками. В дополнение – выбирайте костюм с жилеткой, которая невероятно удачно дополнит ваш образ. Также вы можете приобрести костюм с жилеткой и юбкой плиссе. Последняя имеет все шансы стать самой популярной юбкой сезона, впрочем выбирать надо исключительно размер мини.

Что касается цветов, то рекомендуем остановиться на базовых цветах, которые легко сочетаются с другими оттенками и хорошо подходят к любым другим сочетаниям – это черный, коричневый, синий, серый и тому подобное.

Кроме классического костюма Old Money вы также можете обратить внимание на легкий вариант из льна, который состоит из свободных брюк и рубашки. Если же хотите сделать look изысканным, присмотритесь к жилетке и юбке миди из кожи. Этот материал продолжает быть популярным.

Fashion 24 нашел несколько онлайн-магазинов, которые радуют не только ассортиментом и цветами, но и ценовым сегментом. Вам удастся приобрести для себя костюм от 600 до 900 гривен, а разнообразные фасоны позволят вам выбрать для себя что-то особенное.

Онлайн-магазины с костюмами на весенне-летний сезон

Имея в своем гардеробе костюм, вы всегда будете иметь красивый и стильный вид, потому что это именно тот наряд, который спасет вас в любой ситуации. Костюм смело выбирают для какого-то празднования или просто для повседневной прогулки. И не забывайте, что вы можете прибегать к распариванию и стилизовать костюмный жакет с джинсами, а брюки палаццо с жакетом другого цвета.