Переможниця від України на Євробаченні у 2016 році чекає на появу третьої дитини. Зірка вже виховує двох синів, тож вже втретє перебуває в особливому стані. Джамала вирішила зробити фотосесію та продемонструвала розкішний look.

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Образ Джамали

Перед камерою зіркового фотографа Владислава Томіка співачка постала у професійній студії в красивій сукні від дизайнерки Лілії Літковської. Виконавиця обрала для себе чорне довге плаття з цікавими рукавами, які були доповнені в’язаними елементами та бахромою.

Вбрання співачка доповнила чорними туфлями на підборах, красивим бежевим герданом з білими перлинками та браслетами. Стилісти вклали волосся у легенькі хвильки, а візажисти нанесли ніжний макіяж.

Цей період дуже надихаючий для мене. Сповнена бажання творити,

– написала Джамала у своєму інстаграмі.

Прихильники вже встигли оцінити світлини співачки та зазначили, що їй дуже личить вагітність.

Що відомо про сім’ю Джамали