Победительница от Украины на Евровидении в 2016 году ждет появления третьего ребенка. Звезда уже воспитывает двух сыновей, поэтому уже в третий раз находится в особом состоянии. Джамала решила сделать фотосессию и продемонстрировала роскошный look.
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Образ Джамалы
Перед камерой звездного фотографа Владислава Томика певица предстала в профессиональной студии в красивом платье от дизайнера Лилии Литковской. Исполнительница выбрала для себя черное длинное платье с интересными рукавами, которые были дополнены вязаными элементами и бахромой.
Наряд певица дополнила черными туфлями на каблуках, красивым бежевым герданом с белыми жемчужинками и браслетами. Стилисты уложили волосы в легкие волны, а визажисты нанесли нежный макияж.
Этот период очень вдохновляющий для меня. Полна желания творить,
– написала Джамала в своем инстаграме.
Поклонники уже успели оценить фотографии певицы и отметили, что ей очень подходит беременность.
Что известно о семье Джамалы
- Со своим мужем Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая. Старшему недавно исполнилось 6 лет. Младшему сыну – 4 года.
- После начала полномасштабного вторжения дети исполнительницы жили с сестрой звезды в Турции. Впоследствии уже с мамой они переехали в Польшу, где даже пошли в детский сад.