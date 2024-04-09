Львівський блогер Ніколас Карма здобув популярність завдяки тому, що розпитує стильних перехожих вартість їхнього образу. Інстаграм-сторінка Ніколаса налічує понад 300 тисяч підписників. Там можна знайти не лише цікаві образи модних дівчат міста й гостей, але й відомих людей. Нещодавно в його рубрику "Скільки коштує ваш look" потрапила Анна Трінчер.

Читайте також Як виглядають найтрендовіші речі весни: стилісти розповіли, що саме треба купити

Образ Анни Трінчер

Блогер підловив виконавицю в стильному вбранні. Сама співачка пожартувала, що вже знає, що у Львові не можна просто так вийти на прогулянку в повсякденному вбранні, бо на вулицях може чатувати відомий блогер.

Ніколас Карма спочатку звернув увагу на брендову сумку Анни Трінчер. Співачка обрала для себе класичну сумку на довгому ланцюжку від бренду Saint Laurent назвавши ціну – 1700 доларів.

Опис свого образу виконавиця почала з взуття та зазначила, що її черевики на підборах коштують 1500 тисячі гривень. На ній були сірі трендові штани від українського бренду за 3 тисячі гривень, які вона довершила бордовим поясом від люксового бренду Hermes за 15 тисяч гривень.

Анна доповнила образ стильною кофтою на один довгий рукав та зі шлейфом тканини на іншому рукаві. Зверху на ній був шкіряний тренч за 20 тисяч гривень від українського бренду BAZHANE та незмінний аксесуар в сонячну погоду – сонцезахисні окуляри.

Співачка зізналась, що носить ланцюжок на шиї від Celine, втім ціни не знає, оскільки це подарунок, а ще зазначила, що браслет Cartier – також подарунок, як і її каблучка, яку вона носить від колишнього чоловіка Олександра Волошина.

За словами співачки, вона пів року не одягала каблучку, яку блогер подарував їй під час освідчення, втім тепер все ж таки вирішила її носити.

Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина

У 2022 році пара одружилася, зігравши весілля в Києві. Згодом в мережі ширилися чутки про їхні проблеми в шлюбі, однак вже через рік Анна оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Вони записали відеоролик, в якому розповіли про кризу в стосунках. Олександр Волошин зізнався, що вигорів у стосунках, тому, щоб не мучити свою дружину, вирішив розірвати шлюб.