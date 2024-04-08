Стилісти зазначають, що у 2024 році на модну арену повернулися вкорочені штани, які називаються капрі, спідниці з прозорих матеріалів та практичні й великі сумки.

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Без всіх цих перелічених вище трендових позицій нам не обійтися, тому радимо дізнатися, як саме обирати для себе ту чи іншу річ.

Біла сукня

Сукня білого кольору є найпопулярнішим варіантом на весняно-літній сезон. Обирайте для себе будь-який фасон чи довжину, але краще зробіть ставку на повітряний варіант.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Спідниця А-силуету

Цього року бренди вирішили особливу увагу звернути на елегантність, тому додали в колекції спідниці А-силуету. Носіть їх з топами чи базовими речима.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Квіткові мотиви

Флористичний принт завжди виходить на перший план у весняно-літній сезон. Радимо обирати квіткові аплікації на сукнях, блузах та корсетах.



Красиве вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Велика сумка

Дизайнери вирішили повернути моду на універсальні та зручні сумки в розмірі XXL, тому саме на них варто звернути цього року особливу увагу.



Модне вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Капрі

Цього року очікується справжнє відродження капрів, тому їх рекомендуємо носити з босоніжками чи мюлями на підборах.



Трендове вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Приталений жакет

Попередні сезони в моді були жакети оверсайз, але вже у весняно-літньому сезоні в моді будуть жакети, які підкреслять талію.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Прозора спідниця

Така річ є доволі сміливою покупкою, тому дуже важливо знати, як її грамотно поєднати, щоб не виглядати вульгарно. Натхнення для образів шукайте в колекціях брендів.



Красиве вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Спідниця міді

Цього року нас не покидатиме мода на спідниці довжини міді зі шкіри. Робіть ставку на базовий чорний, коричневий колір або додавайте у гардероб червоний чи бордовий відтінок.



Модне вбрання на 2024 рік / Фото з інстаграму Pump Your Style

Усі трендові позиції спробуйте міксувати з базовими елементами гардероба. Таким чином трендова річ буде основною в образі, а класичні речі будуть її лише доповнювати.