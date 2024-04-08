Здебільшого на фотосесію обирають для себе вбрання в трьох стилях – класичному, кежуальному та вечірньому, пише Fashon 24.

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Для класичного стилю обирають костюми, які поєднують з базовими футболками, майками чи сорочками. Фото в такому вбранні завжди виглядають елегантно та вишукано. Робити зйомку в костюмі можна будь-де – в студії чи на вулиці.

Кежуальний стиль передбачає базові джинси та верх. Фотосесія в таких речах завжди виходить невимушеною, а для того, щоб зробити кілька кадрів не треба довго заморочуватися над тим, що ж саме одягнути.

Вечірні образи складаються з суконь. Це можуть бути класичні варіанти в чорному кольорі різної довжини та фасону, або ж актуальні фасони в квітковий чи леопардовий принт.

Весна – це чудовий час для проведення фотосесій. Сонячна погода дозволяє зробити якісні фото у студії завдяки гарному освітленню, а зелень та квітучі дерева забезпечать красиві кадри у стилі стрітстайлу.

Завдяки фотосесії ви не лише оновите свою інстаграм- чи фейсбук-сторінку, але й побачите, як за допомогою світлин, відчуєте себе зовсім по-іншому та побачите під іншим кутом.

Радимо обирати для фотосесій однотонне вбрання, без надписів та логотипів. Яскраві кольори ви можете додавати, але все ж таки рекомендуємо робити ставку на спокійні та ніжні відтінки.

Ми зібрали для вас кілька красивих аутфітів, які ви залюбки можете застосувати під час фотосесії у студії чи на вулиці.

Образи для фотосесій

Зверніть увагу, що професійна камера "з’їдає" макіяж, тому його варто зробити трохи насиченішим, ніж зазвичай. І не забувайте про красивий образ в цілому. Окрім вбрання важливо подбати про взуття, зачіску та позування, щоб кадри вийшли різноманітними та стильними.