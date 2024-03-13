Розпочнемо з іменинниці, яка завжди хоче виглядати у своє свято бездоганно, зазначає Fashion 24. Найкращим варіантом залишається сукня. Тут вже можна фантазувати, відштовхуючись від власних побажань.

Що одягнути іменинниці

До прикладу, орієнтуйтеся на місце проведення. Якщо ви святкуєте в ресторані та зможете приїхати на машині, то залюбки можете одягати довге розкішне плаття-бюстьє чи на бретельках, якщо ж без – то краще робити ставку на коктейльне плаття, яке поєднаєте з чоботами в першій половині весни та з туфлями чи босоніжками – вже наприкінці весняного сезону.

Погода теж відіграє значення. Навіть у березні, коли на вулиці ще не зовсім тепло, але доволі сонячно – можна одягати короткі плаття з вирізами чи тонкі варіанти з шовку, чи атласу.

Також іменинниці можуть приміряти цікаву блузу зі штанами, спідницею або штанний костюм. Варіантів стильних виробів є чимало, а асортимент вразить найвибагливішу модницю, оскільки українські бренди та магазини сегмента мас-маркет мають великий вибір в будь-якій колірній палітрі.

Що одягнути подругам

Стилісти зазначають, що вбрання транслює наш настрій, тож підберіть образ, в якому будете почувати себе на всі 100. Якщо ж придивлятися до модних образів та тенденцій, то наш вибір впав на базові поєднання, які є простими, але стильними. Важливо одягнутися скоромно, але зі смаком, щоб не затьмарити своїм образом іменинницю.

Тому радимо зробити ставку на білу сорочку зі штанами палаццо, на трендовий светр, який повернувся в моду – з відкритими плечима, на базовий жакет зі штанами чи джинсами, стильний костюм на основі жакета й спідниці.

Про сукні також не варто забувати, але подругам варто відмовитися від розкішних варіантів довжини максі чи ефектних суконь з розрізами. Пам’ятайте, що ви маєте виглядати святково, але не перестаратися з вибором вбрання.

Не менш важливою є загальний образ, тому подбайте про охайну зачіску та красивий макіяж. Особливої родзинки аутфітам надають прикраси, тому обов’язково доповніть look красивими сережками, ланцюжком, браслетом чи годинником.

Щодо взуття – то єдиного правила немає. Вам не обов’язково одягати чоботи чи туфлі на підборах. Ви сміливо можете доповнювати аутфіт взуттям на низькому ходу, одягати лофери, балетки чи кросівки. Зірки стрітстайлу вже давно нам показали, що стилізація сукні чи костюма з кросівками, виглядає нічим не гірше, часом такий образ є стильнішим та цікавішим.