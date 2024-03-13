Начнем с именинницы, которая всегда хочет выглядеть в свой праздник безупречно, пишет Fashion 24. Лучшим вариантом остается платье. Здесь уже можно фантазировать, отталкиваясь от собственных пожеланий.

Что одеть имениннице

К примеру, ориентируйтесь на место проведения. Если вы празднуете в ресторане и сможете приехать на машине, то охотно можете надевать длинное роскошное платье-бюстье или на бретельках, если же без – то лучше делать ставку на коктейльное платье, которое сочетаете с сапогами в первой половине весны и с туфлями или босоножками – уже в конце весеннего сезона.

Погода тоже играет значение. Даже в марте, когда на улице еще не совсем тепло, но довольно солнечно – можно надевать короткие платья с вырезами или тонкие варианты из шелка, или атласа.

Также именинницы могут примерить интересную блузу со штанами, юбкой или брючный костюм. Вариантов стильных изделий немало, а ассортимент поразит самую требовательную модницу, поскольку украинские бренды и магазины сегмента масс-маркет имеют большой выбор в любой цветовой палитре.

Что надеть подругам

Стилисты отмечают, что наряд транслирует наше настроение, поэтому подберите образ, в котором будете чувствовать себя на все 100. Если же присматриваться к модным образам и тенденциям, то наш выбор упал на базовые сочетания, которые являются простыми, но стильными. Важно одеться скромно, но со вкусом, чтобы не затмить своим образом именинницу.

Поэтому советуем сделать ставку на белую рубашку с брюками палаццо, на трендовый свитер, который вернулся в моду – с открытыми плечами, на базовый жакет со штанами или джинсами, стильный костюм на основе жакета и юбки.

О платьях также не стоит забывать, но подругам стоит отказаться от роскошных вариантов длины макси или эффектных платьев с разрезами. Помните, что вы должны выглядеть празднично, но не переусердствовать с выбором наряда.

Не менее важным является общий образ, поэтому позаботьтесь об опрятной прическе и красивом макияже. Особую изюминку аутфитам придают украшения, поэтому обязательно дополните look красивыми серьгами, цепочкой, браслетом или часами.

По обуви – то единого правила нет. Вам не обязательно надевать сапоги или туфли на каблуках. Вы смело можете дополнять аутфит обувью на низком ходу, надевать лоферы, балетки или кроссовки. Звезды стритстайла уже давно нам показали, что стилизация платья или костюма с кроссовками, выглядит ничем не хуже, порой такой образ является более стильным и интересным.