Інфлюнсерка любить тішити шанувальників цікавими фотосесіями, але й не забуває показувати свої повсякденні образи. Трінчер зібралася на зустріч з друзями в цікавих речах, які їй неабияк пасували.

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Образ Анни Трінчер

Співачка одягнула білу сорочку, яку доповнила зверху сірою сукнею у вертикальні білі смужки. Сірий колір є популярним цієї весни. Дизайнери його вважають благородним, тож створили чимало речей у різноманітних відтінках сірого на весняно-літній сезон.

Окрім того, такий принт у смужку теж є актуальним. Модниці все частіше обирають для себе костюми, які складаються з жакета й штанів чорного чи сірого кольору в тоненьку білу смужку.

До сукні та сорочки Анна вирішила додати цікавий елемент – краватку, який додав аутфіту стилю preppy. Зверху блогерка одягнула чорний шкіряний тренч та завершила look сонцезахисними окулярами з білою оправою. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж.



Стильний образ Анни Трінчер / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нещодавно Ніколас Карма зустрів Анну Трінчер на вулицях Львова та розпитав, скільки коштує її образ. Співачка залюбки розповіла ціни на речі та навіть зізналася, що носить заручальну каблучку від колишнього чоловіка Олександра Волошина. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.