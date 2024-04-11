Влітку 2022 року колекцію капелюшків для Єлизавети ІІ поповнив кастомний головний убір від Руслана Багінського, втім королева таки не встигла його одягнути.

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Цього ж року дизайнер вирішив потішити своїми унікальними виробами двох інших королівських осіб – принцесу Уельську Кейт Міддлтон та дружину короля Чарльза III королеву Каміллу.

Тимчасово повірений у справах Ніколас Гаррокс прийняв два особливі капелюшки від Руслана Багінського, щоб передати їх знаменитим особам.

Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України.



Руслан Багінський передав капелюхи для королівський осіб / Фото Jet Setter

Велика Британія та Україна є стратегічними партнерами та справжніми друзями,

– йдеться у повідомленні посольства Великої Британії в Україні та українського МЗС, опублікованому в інстаграмі.

Для принцеси Уельської дизайнер створив зелений великий капелюх з пришитою квіткою форзиції ручної роботи з шовку. Ця квітка є однією з первоцвіту та є символом життя та надії.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Для Її Величності королеви Камілли відомий капелюшник створив чорний асиметричний берет, прикрашений суцвіттям фіалок також ручної роботи з шовку.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Усі головні убори Руслан Багінський упакував у величезні білі круглі коробки з однойменною назвою бренду.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Львів’янин є дуже популярним за межами України. Його головні убори носять зірки світового масштабу. Мадонна знімалася у капелюсі Руслана Багінського для глянцю, Бейонсе обирала головні убори для свого концертного туру, а Ріанна носила солом’яний капелюх під час вагітності.