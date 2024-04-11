Летом 2022 года коллекцию шляпок для Елизаветы II пополнил кастомный головной убор от Руслана Багинского, впрочем королева таки не успела его надеть.

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В этом же году дизайнер решил порадовать своими уникальными изделиями двух других королевских особ – принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и жену короля Чарльза III королеву Камиллу.

Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки от Руслана Багинского, чтобы передать их знаменитым лицам.

Церемония передачи происходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ
Руслан Багинский передал шляпы для королевских особ / Фото Jet Setter

Великобритания и Украина являются стратегическими партнерами и настоящими друзьями,
– говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине и украинского МИД, опубликованном в инстаграме.

Для принцессы Уэльской дизайнер создал зеленую большую шляпу с пришитым цветком форзиции ручной работы из шелка. Этот цветок является одним из первоцветов и является символом жизни и надежды.

Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Для Ее Величества королевы Камиллы известный шляпник создал черный асимметричный берет, украшенный соцветием фиалок также ручной работы из шелка.

Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Все головные уборы Руслан Багинский упаковал в огромные белые круглые коробки с одноименным названием бренда.

Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Львовянин является очень популярным за пределами Украины. Его головные уборы носят звезды мирового масштаба. Мадонна снималась в шляпе Руслана Багинского для глянца, Бейонсе выбирала головные уборы для своего концертного тура, а Рианна носила соломенную шляпу во время беременности.