Летом 2022 года коллекцию шляпок для Елизаветы II пополнил кастомный головной убор от Руслана Багинского, впрочем королева таки не успела его надеть.
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В этом же году дизайнер решил порадовать своими уникальными изделиями двух других королевских особ – принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и жену короля Чарльза III королеву Камиллу.
Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки от Руслана Багинского, чтобы передать их знаменитым лицам.
Церемония передачи происходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.
Руслан Багинский передал шляпы для королевских особ / Фото Jet Setter
Великобритания и Украина являются стратегическими партнерами и настоящими друзьями,
– говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине и украинского МИД, опубликованном в инстаграме.
Для принцессы Уэльской дизайнер создал зеленую большую шляпу с пришитым цветком форзиции ручной работы из шелка. Этот цветок является одним из первоцветов и является символом жизни и надежды.
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels
Для Ее Величества королевы Камиллы известный шляпник создал черный асимметричный берет, украшенный соцветием фиалок также ручной работы из шелка.
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels
Все головные уборы Руслан Багинский упаковал в огромные белые круглые коробки с одноименным названием бренда.
Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels
Львовянин является очень популярным за пределами Украины. Его головные уборы носят звезды мирового масштаба. Мадонна снималась в шляпе Руслана Багинского для глянца, Бейонсе выбирала головные уборы для своего концертного тура, а Рианна носила соломенную шляпу во время беременности.