Те украшения и аксессуары, которые стали антитрендом, способны быстро испортить ваш образ, пишет Fashion 24. Даже, если вы составили красивый образ, старомодные аксессуары сведут все ваши старания на нет и вообще сделают вид дешевым.

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В таким случае лучше отказаться от таких аксессуаров в пользу базовых аксессуаров, которые всегда актуальны и не выходят из моды.

Массивный обруч

Объемные обручи в замшевой или атласной ткани были популярны много лет назад. Сейчас их практически никто не надевает, поэтому постарайтесь обходить такие обручи, особенно в ярких цветах.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest

Тонкий волнистый обруч

Более 10 лет назад, а то и больше, в моде были минималистичные волнистые тонкие обручи, но и те уже давно стали абсолютным антитрендом. Если вы видите где-то эти обручи в продаже – не покупайте, потому что они способны только испортить ваш look.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest

Несколько цепочек на шее

Иногда можно заметить, как на шею девушки одевают несколько массивных золотых или серебряных цепочек. Выглядит это не совсем привлекательно, а то и вообще старомодно, поэтому запомните, что одевать стоит только одну цепочку с кулоном.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest

Обручи попробуйте заменить повязкой, которая до сих пор остается актуальной, а вот вместо нескольких цепочек лучше сделайте ставку на одну вещь, которая будет красиво дополнять ваш look.