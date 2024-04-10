Ті прикраси та аксесуари, які стали антитрендом, здатні швидко зіпсувати ваш образ, пише Fashion 24. Навіть, якщо ви склали красивий образ, старомодні аксесуари зведуть всі ваші старання нанівець та й загалом зроблять вигляд дешевим.

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У таким випадку краще відмовитися від таких аксесуарів на користь базових аксесуарів, які завжди є актуальними та не виходять з моди.

Масивний обруч

Об’ємні обручі в замшевій чи атласній тканині були популярними багато рокі тому. Зараз їх практично ніхто не одягає, тому постарайтеся оминати такі обручі, особливо у яскравих кольорах.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Тонкий хвилястий обруч

Понад 10 років тому, а то й більше, у моді були мінімалістичні хвилясті тонкі обручі, але й ті вже давно стали абсолютним антитрендом. Якщо ви бачите десь ці обручі в продажі – не купляйте, бо вони здатні лише зіпсувати ваш look.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Кілька ланцюжків на шиї

Часом можна помітити, як на шию дівчата одягають кілька масивних золотих чи срібних ланцюжків. Виглядає це не зовсім привабливо, а то й взагалі старомодно, тому запам’ятайте, що одягати варто лише один ланцюжо з кулоном.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Обручі спробуйте замінити пов’язкою, яка ще досі залишається актуальною, а от замість кількох ланцюжків краще зробіть ставку на одну річ, яка буде красиво доповнювати ваш look.