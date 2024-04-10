Знаменитость сделала кадры в комплекте от дизайнера Ивана Фролова на улицах Филадельфии. Это уже не первая мировая знаменитость, которая выбирает для себя вещи от украинского бренда.

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Винни Харлоу в Frolov

Манекенщица примерила на себе комплект, который состоял из корсета и мини-юбки с прозрачными вставками. Свой аутфит Винни дополнила ботфортами на каблуках, которые достигали до подола юбки. Сверху она примерила белое пальто с розовым пушистым воротником и рукавами.

Образ звезды дополнила розовая сумка в виде полумесяца, массивное колье на шее и серьги. Она распустила волосы, уложила их в волны и сделала насыщенный макияж.

Что известно о Винни Харлоу

Винни Харлоу родилась с болезнью витилиго - нарушением пигментации кожи, которая выражается на ней появлением пятен. Такое заболевание имеет 1% населения Земли, оно не лечится, но не вредит здоровью человека. В своих интервью девушка рассказывала, что детство для нее было настоящим адом, потому что дети очень издевались в школе.

Но судьба для Винни Харлоу кардинально изменилась в 19-летнем возрасте. На ее фейсбук-страницу наткнулась звезда ютуба, которая пригласила ее сняться в своем клипе, подарив девушке счастливый билет к узнаваемости.

Уже через год она приняла участие в шоу "Топ-модель по-американски", а впоследствии получила сотрудничество с брендами Victoria's Secret, Zac Posen, Marc Jacobs, Swarovski и многими другими.

Популярность модели постоянно растет. За ее инстаграм-страницей следит 10 миллионов подписчиков, а модные глянцы приглашают ее сниматься для обложек, а известные бренды – рекламировать их наряды.