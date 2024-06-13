5 главных трендов лета, которые должны быть у каждой модницы: стильные примеры
Каждое лето дизайнеры делают все для того, чтобы наши образы были насыщены разнообразными модными трендами, которые подчеркнут индивидуальность и будут для нас комфортными.
Чтобы создать уникальный и неповторимый образ этим летом, советуем вам обратить внимание на 5 важнейших тенденций, которые царят в мире моды, пишет Fashion 24.
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Белые платья
Такие платья являются самыми популярными летом 2024 года. Этот стильный и универсальный элемент гардероба прекрасно подходит для солнечных дней. Выбирайте для себя простые и лаконичные силуэты без лишних деталей и делайте акцент только на чистоту линий и форм.
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest
Красный цвет
Яркий красный заметно укоренился в этом году и не будет выходить из трендов. Чтобы получить стильный вид, приобретите для себя футболку красного цвета, платье, сумку, обувь или головной убор.
Красивая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest
Кроше
Техника кроше (вязание крючком) снова возвращается в моду. Сочетание ретро-эстетики и современных элементов создают уникальный стиль. К главным вещам на лето относятся платья, топы, купальники, юбки и сумки.
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest
Леопардовый принт
Эффектный анималистический принт все еще остается в моде. Он придаст образу определенной смелости. Чтобы интегрировать принт в свой гардероб, выбирайте для себя шелковые платья, юбки или купальники. Для того, чтобы получился смелый и гармоничный образ – сочетайте с базовым нарядом.
Модная одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest
Шорты-бермуды
Такие шорты идеально подходят для повседневной и формальной носки. Выбирайте для себя свободный крой, который обеспечит вам комфорт и легкость движений.
Трендовая одежда на лето 2024 год / Фото Pinterest
Какие еще тренды будут летом 2024 года
- Пижамные брюки – тренд лета 2024 года. Они идеально сочетаются с монохромными образами и рубашками на пуговицах.
- Актуальными станут красные платья, которые подойдут для любых поводов. Дизайнеры предлагают различные варианты красных платьев, включая мини и макси с различными фактурами и формами.
- В моду вернулись капри. Инфлюенсеры активно используют их в повседневных образах.