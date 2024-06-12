Он представлен в разных вариациях – от глубокого винного до светлого и сдержанного тона. В летнее время обращайте внимание на платья в красном цвете. Элегантные и соблазнительные модели подойдут для любых поводов – прогулки по городу или празднования.

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Платье мини подойдет для прогулки в выходной день, а вот вариант макси с каблуками уже подходит для эффектных выходов.

На какие варианты обратить внимание

В весенне-летних коллекциях бренды представили разнообразные длины, фактуры и формы. Bottega Veneta сделали ставку на кожаных моделях миди свободного кроя, а Jacquemus предложили вариант мини с драпировкой, которое напоминает наряд греческих богинь. А вот Schiaparelli сделали ставку на сияние, добавив к своим платьям камни и пайетки.

К актуальным позициям относят вязаные платья кроше или с фигурными вырезами. Также модными являются полупрозрачные модели, которые можно совместить с изящным бельем.

Показы летнего сезона также заполонили цветочные мотивы. Ищите для себя платья с флористическими принтами или объемными деталями.



Красивые красные платья на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые красные платья на лето 2024 / Фото Elle



Актуальные красные платья на лето 2024 / Фото Elle



Модные красные платья на лето 2024 / Фото Elle



Красивые красные платья на лето 2024 / Фото Elle

С чем носить красные платья

Лучше всего красный комбинируется с базовыми и другими контрастными оттенками. Хорошо с такими платьями стилизуется белый, черный, бежевый или голубой или красный цвет. В этих оттенках можете подбирать обувь или сумки.