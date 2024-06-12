Він представлений в різних варіаціях – від глибокого винного до світлого й стриманого тону. В літню пору звертайте увагу на сукні в червоному кольорі. Елегантні та спокусливі моделі підійдуть для будь-яких приводів – прогулянки містом чи святкування.

Читайте також Капрі повертаються в моду: як стилізівати трендову річ літа 2024

Сукня міні підійде для прогулянки у вихідний день, а от варіант максі з підборами вже підходить для ефектних виходів.

На які варіанти звернути увагу

У весняно-літніх колекціях бренди представили різноманітні довжини, фактури й форми. Bottega Veneta зробили ставку на шкіряних моделях міді вільного крою, а Jacquemus запропонували варіант міні з драпіруванням, яке нагадує вбрання грецьких богинь. А от Schiaparelli зробили ставку на сяйливості, додавши до своїх суконь камінці та лелітки.

До актуальних позицій відносять в’язані сукні кроше чи з фігурними вирізами. Також модними є напівпрозорі моделі, які можна поєднати з витонченою білизною.

Покази літнього сезону також заполонили квіткові мотиви. Шукайте для себе сукні з флористичними принтами чи об’ємними деталями.



Красиві червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle



Трендові червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle



Актуальні червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle



Модні червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle



Красиві червоні сукні на літо 2024 / Фото Elle

З чим носити червоні сукні

Найкраще червоний комбінується з базовими та іншими контрастними відтінками. Добре з такими сукнями стилізується білий, чорний, бежевий чи блакитний або червоний колір. У цих відтінках можете підбирати взуття чи сумки.