Чомусь відродження минулих трендів завжди жахає, втім циклічність зупинити важко. Світ моди завжди буде повертатися до речей з минулого, які знаходять популярність в нових сезонах. Цього літа на модну арену повернулися капрі.

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Капрі – тренд літа 2024

Вперше капрі з’явилися ще в 1950-х роках, втім полюбилися дівчатам саме у 2000-х. Тепер вкорочені штани переживають своє друге відродження завдяки ностальгії за модою минулих десятиліть.

Чимало дизайнерів презентували капрі у весняно-літніх колекціях. Приталені варіанти капрів надають образу елегантності та витонченості. Обирайте для себе капрі довжиною нижче коліна в базових відтінках, які вдало поєднуються з будь-якими іншими речима. Щодо взуття, то робіть ставку на в’єтнамки, слінгбеки, босоніжки чи кросівки.



Стильні капрі на літо 2024 / Фото Elle

Завжди красиво виглядають аутфіти в монохромі – чорному чи білому, тому можете поєднувати капрі відповідно до верху. Інфлюенсери вже легко інтерпретували капрі в повсякденне життя та носять їх з приталеними футболками, топами чи цікавими головними уборами – хустинками, бейсболками чи панамами.

Найбільш трендовою моделлю капрі серед блогерок стали звичайні чорні легінси нижче коліна, які можна поєднати з будь-яким верхом, який знайдеться в шафі. Якщо шукаєте для себе стильні образи – придивіться до стилізацій модних дівчат.



Красиві капрі на літо 2024 / Фото Elle



Стильні капрі на літо 2024 / Фото Elle

Модні капрі на літо 2024 / Фото Elle



Стильні капрі на літо 2024 / Фото Elle

Загалом цього сезону ще варто звернути увагу на шорти-бермуди, які вважаються універсальною річчю для будь-якої події. Вони є комфортними та стильними в спекотну пору, підходять як для повсякденного, так і для ділового стилю. Більше про стилізацію бермудів читайте в нашому матеріалі.