Шорти-бермуди на деякий час зійшли з модного п’єдесталу, однак все ще з’являються в колекціях модних брендів та поєднуються зі всім – майками, футболками, поло, кросівками чи босоніжками.

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Бермуди – тренд літа 2024

Топ і сорочка ідеально підійдуть для вечірньої прогулянки містом, а от елегантний верх чудово поєднається з босоніжками. Якщо хочете придивитися для себе цікаві ідеї – дивіться покази світових дизайнерів. Бермуди з деніму завжди виглядають розслабленіше, ніж костюмні шорти, до яких вже більше личать жакети та блузи.

Бренди Valentino, Dior та Dries Van Noten зробили ставку на джинсову тканину різних відтінків. Здебільшого моделі виходили на подіум в total denim look. А от вже Victoria Beckham і Jil Sander створили дещо офіційний та елегантніший образ з додаванням блейзера.

Шорти-бермуди не мають ніяких взуттєвих обмежень. Одягайте босоніжки на високих підборах, балетки, в’єтнамки чи слінгбеки.



Подовжені шорти – тренд літа 2024 / Фото Elle



Бермуди – тренд літа 2024 / Фото Elle



Шорти-бермуди – тренд літа 2024 / Фото Elle



Бермуди – тренд літа 2024 / Фото Elle

Чому варто купувати шорти-бермуди

Радимо обирати бермуди на літо завдяки їхній універсальності. Вони підходять як для повсякденного, так і для ділового стилю. Їх можна носити на роботу в офіс, на прогулянку або навіть на пляж, залежно від матеріалу та дизайну.

Завдяки вільному крою і довжині до колін вони стануть комфортними в спекотну пору. Цей елемент гардероба виглядає сучасно й стильно, тож ви можете створити з ними безліч образів.