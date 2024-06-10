Шорты-бермуды на некоторое время сошли с модного пьедестала, однако все еще появляются в коллекциях модных брендов и сочетаются со всем – майками, футболками, поло, кроссовками или босоножками.

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Бермуды – тренд лета 2024

Топ и рубашка идеально подойдут для вечерней прогулки по городу, а вот элегантный верх прекрасно сочетается с босоножками. Если хотите присмотреть для себя интересные идеи – смотрите показы мировых дизайнеров. Бермуды из денима всегда выглядят расслабленнее, чем костюмные шорты, к которым уже больше подходят жакеты и блузы.

Бренды Valentino, Dior и Dries Van Noten сделали ставку на джинсовую ткань разных оттенков. В основном модели выходили на подиум в total denim look. А вот уже Victoria Beckham и Jil Sander создали несколько официальный и элегантный образ с добавлением блейзера.

Шорты-бермуды не имеют никаких обувных ограничений. Надевайте босоножки на высоком каблуке, балетки, вьетнамки или слингбэки.



Удлиненные шорты – тренд лета 2024 / Фото Elle



Бермуды – тренд лета 2024 / Фото Elle



Шорты-бермуды – тренд лета 2024 / Фото Elle



Бермуды – тренд лета 2024 / Фото Elle

Почему стоит покупать шорты-бермуды

Советуем выбирать бермуды на лето благодаря их универсальности. Они подходят как для повседневного, так и для делового стиля. Их можно носить на работу в офис, на прогулку или даже на пляж, в зависимости от материала и дизайна.

Благодаря свободному крою и длине до колен они станут комфортными в жаркое время. Этот элемент гардероба выглядит современно и стильно, поэтому вы можете создать с ними множество образов.