Мини-юбки стали особенно модными еще в 1960-х годах благодаря дизайнерам, таким как Мэри Куант и Андре Курреж, которые продвигали этот стиль. Они считали, что короткие юбки отражают новые идеалы свободы и молодости.

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Сквозь годы короткие платья только обрели популярность и уже стали неотъемлемой частью гардероба на летнее время. Каждый год дизайнеры создают все новые и новые платья, которые невозможно обойти вниманием. Если хотите приобрести для себя что-то интересное – советуем присмотреться к самым популярным вариантам.

Светлые льняные платья из льна

Лен имеет особую популярность в летнее время года. Льняное платье – это некая база, которая подойдет для ежедневных прогулок и придаст образу элегантного шика.



Эффектные платья на летнее время / Фото Vogue

Мини-платье в стиле бохо

В моде в этом году кружево, рюши и эстетика 1970-х годов. Особенно популярным является стиль бохо. Выбирайте для себя платье с асимметрией и дополнительными тканевыми вставками.



Красивые платья на летнее время / Фото Vogue

Белые мини-платья

Короткое белое платье столь же актуально, как знаменитое черное платье Коко Шанель. Эта вещь тоже должна быть в гардеробе каждой девушки, особенно в летнее время. Такое платье подойдет для прогулок по выходным или торжественных событий.



Модные платья на летнее время / Фото Vogue

Мини-платье babydoll

Модель А-кроя с длинными рукавами-воланами является эволюцией культового платья babydoll. Лучше всего такое платье сочетается с высокими каблуками и балетками Мэри Джейн.



Интересные платья на летнее время / Фото Vogue

Также можете добавить в свой гардероб классику – черные мини-платья, платья в флористический принт, короткие вечерние платья или обтягивающие. В зависимости от фасона, платья можно сочетать с разной обувью: босоножками, туфлями, кроссовками, балетками, мюлями и тому подобное.