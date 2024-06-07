Сначала дизайнеры делали ставку на короткие шорты, которые были как трусы, а теперь презентовали прозрачные штаны.

Читайте также Выбираем купальники на лето: самые популярные варианты, о которых стоит знать

Различные варианты "голых" брюк помогут поэкспериментировать с современными пропорциями и создать интересный образ. Присматривайтесь к брюкам из прозрачного шелка или ткани из органзы. Выглядеть такие брюки будут невероятно днем и ночью. Какие же варианты стилизаций стоит примерить этим летом смотрите далее.

Монохромный образ

Бренды Michael Kors и Ralph Lauren добавили прозрачные брюки в свои коллекции. Такие брюки подходят не только к пляжным образам, но и к любым изящным аутфитам. А еще лучше брюки выглядят в монохроме, поэтому сочетайте их с блузкой и босоножками.



Стильные "голые" брюки на лето 2024 / Фото Vogue

Прозрачные брюки + туфли на платформе

"Голые" брюки уже автоматически являются эффектным элементом гардероба, поскольку делает образ экстраординарным. Можете сочетать такие брюки с туникой, топом с цветочными мотивами и обувью на платформе.



Стильные "голые" брюки на лето 2024 / Фото Vogue

Брюки с прозрачными вставками

Если хотите иметь несколько скромный образ, тогда выбирайте для себя брюки с вырезами и металлическими цепочками или стразами, которые идеально сочетаются с топом и металлическими босоножками. Такие брюки могут идеально подойти для вечеринки.



Стильные "голые" брюки на лето 2024 / Фото Vogue

В общем такие брюки станут отличным вариантом для создания летних образов. Эти брюки любят носить Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй и Ева Лонгория. Интересные аутфиты можете найти на страницах модных инфлюенсерок.