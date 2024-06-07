Спочатку дизайнери робили ставку на короткі шорти, які були наче труси, а тепер презентували прозорі штани.

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Різноманітні варіанти "голих" штанів допоможуть поекспериментувати з сучасними пропорціями та створити цікавий образ. Придивляйтеся до штанів з прозорого шовку чи тканини з органзи. Виглядатимуть такі штани неймовірно вдень та вночі. Які ж варіанти стилізацій варто приміряти цього літа дивіться далі.

Монохромний образ

Бренди Michael Kors і Ralph Lauren додали прозорі штани у свої колекції. Такі штани пасують не лише до пляжних образів, але й до будь-яких витончених аутфітів. А ще краще штани виглядають в монохромі, тож поєднуйте їх з блузкою та босоніжками.



Стильні "голі" штани на літо 2024 / Фото Vogue

Прозорі штани + туфлі на платформі

"Голі" штани вже автоматично є ефектним елементом гардероба, оскільки робить образ екстраординарним. Можете поєднувати такі штани з тунікою, топом з квітковими мотивами та взуттям на платформі.



Стильні "голі" штани на літо 2024 / Фото Vogue

Штани з прозорими вставками

Якщо хочете мати дещо скромніший образ, тоді обирайте для себе штани з вирізами та металевими ланцюжками чи стразами, які ідеально поєднуються з топом та металевими босоніжками. Такі штани можуть ідеально підійти для вечірки.



Стильні "голі" штани на літо 2024 / Фото Vogue

Загалом такі штани стануть чудовим варіантом для створення літніх образів. Ці штани люблять носити Дженніфер Лопес, Енн Гетевей та Єва Лонгорія. Цікаві аутфіти можете віднайти на сторінках модних інфлюенсерок.