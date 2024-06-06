Пляжний сезон вже розпочався, тож варто знати, які моделі, фасони та кольори купальників є актуальними. Щоб бути готовими до купання, радимо пригледіти для себе привабливі та красиві купальники, які стануть вашим мастхевом на 3 місяці.
Зверніть увагу Трендові купальники на літо 2024: найкраща добірка, яка вам сподобається
Про стильні купальники та найцікавіші моделі розповіла персональна стилістка Альона Чорновол.
Суцільний купальник
Звертайте увагу влітку на суцільні купальники. Вони завжди залишаються актуальними та будуть в моді ще багато років. Стилістка радить обирати червоні купальники чи ніжні пастельні відтінки.
Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Купальники з квітами
Цього сезону в моді купальники з квітами, рюшами та бантами. При виборі звертайте увагу на дівочі варіації купальних костюмів.
Модні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Купальники з вирізами
Якщо хочете мати красивий та привабливий вигляд, обирайте купальник з вирізами. Така модель більше підходить для красивого вигляду, ніж для засмаги. Цей купальник може призвести до нерівномірної засмаги, тому будьте обережними.
Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Контрастне обрамлення
Стилістка радить звернути увагу на чорно-білі варіанти купальників з контрастним обрамленням. Втім будь-які інші кольори також мають місце бути.
Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Металева фурнітура
Обирайте для себе купальники, які мають металеву фурнітуру чи мають декорування з камінням чи блискітками. Такий купальник не є дуже комфортним, але виглядає завжди ефектно.
Актуальні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Анімалістичний принт
Обирайте на літо для себе купальник з леопардовим принтом. До актуальних варіантів також належить принт зебри, жирафи та різних рептилій.
Красиві купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Купальники з топом бандо
Ця модель купальників ідеально підходить для засмаги та купання. Однак в таких моделях дуже важливо підібрати ліф, який вдало сяде на вашу фігуру.
Модні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Класичне бікіні
Цей актуальний купальник залишиться в тренді, оскільки він буде популярним завжди. Обирайте для себе будь-який колір – від базового до яскравого.
Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол
Купальники можете довершувати головними уборами та сонцезахисними окулярами. Обирайте для себе капелюхи, кепки, бандани та панами. А от де придбати окуляри від українських брендів можете знайти в нашому матеріалі.