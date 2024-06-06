Пляжний сезон вже розпочався, тож варто знати, які моделі, фасони та кольори купальників є актуальними. Щоб бути готовими до купання, радимо пригледіти для себе привабливі та красиві купальники, які стануть вашим мастхевом на 3 місяці.

Зверніть увагу Трендові купальники на літо 2024: найкраща добірка, яка вам сподобається

Про стильні купальники та найцікавіші моделі розповіла персональна стилістка Альона Чорновол.

Суцільний купальник

Звертайте увагу влітку на суцільні купальники. Вони завжди залишаються актуальними та будуть в моді ще багато років. Стилістка радить обирати червоні купальники чи ніжні пастельні відтінки.



Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Купальники з квітами

Цього сезону в моді купальники з квітами, рюшами та бантами. При виборі звертайте увагу на дівочі варіації купальних костюмів.

Модні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Купальники з вирізами

Якщо хочете мати красивий та привабливий вигляд, обирайте купальник з вирізами. Така модель більше підходить для красивого вигляду, ніж для засмаги. Цей купальник може призвести до нерівномірної засмаги, тому будьте обережними.



Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Контрастне обрамлення

Стилістка радить звернути увагу на чорно-білі варіанти купальників з контрастним обрамленням. Втім будь-які інші кольори також мають місце бути.



Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Металева фурнітура

Обирайте для себе купальники, які мають металеву фурнітуру чи мають декорування з камінням чи блискітками. Такий купальник не є дуже комфортним, але виглядає завжди ефектно.



Актуальні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Анімалістичний принт

Обирайте на літо для себе купальник з леопардовим принтом. До актуальних варіантів також належить принт зебри, жирафи та різних рептилій.



Красиві купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Купальники з топом бандо

Ця модель купальників ідеально підходить для засмаги та купання. Однак в таких моделях дуже важливо підібрати ліф, який вдало сяде на вашу фігуру.



Модні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Класичне бікіні

Цей актуальний купальник залишиться в тренді, оскільки він буде популярним завжди. Обирайте для себе будь-який колір – від базового до яскравого.



Стильні купальники на літо 2024 / Фото з інстаграму Альони Чорновол

Купальники можете довершувати головними уборами та сонцезахисними окулярами. Обирайте для себе капелюхи, кепки, бандани та панами. А от де придбати окуляри від українських брендів можете знайти в нашому матеріалі.