Стильний та привабливий купальник – мастхев для кожної жінки. Якщо ви витратите зараз трохи свого вільного часу на пошук купальників, то маєте всі шанси вберегтися від поспіху з купівлею купальника за кілька днів до відпустки.

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Рекомендуємо вже зараз зануритися у світ трендових купальників та обрати для себе ідеальний фасон.

Купальник ретро

Цього року в моді купальники, які натхненні епохою 50-х років. Це топи-балконети та низ із завищеною талією. Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала суціальний купальник в стилі ретро, навіяний французькою модою.

Купальник в стилі мінімалізму

Епоха 90-х все ще продовжує бути актуальною не лише серед вбрання, але й захопила фасони купальників. Обирайте вироби з чіткими лініями та однотонними кольорами. У попиті буде низька посадка та акцент на візуальному витягуванні стегон.

Купальник бюстьє

Такий фасон купальників ідеально підходить для рівномірної засмаги в зоні шиї та плечей. Обирайте суціальні вироби чи з вирізами, які підкреслять талію або плоский живіт.

Анімалістичний принт

Леопардовий принт цього року є неймовірно популярним, тож обирайте для себе суцільні чи роздільні купальники, які будуть точно популярними цього сезону. Окрім леопарда для пляжного відпочинку можете звернути увагу на купальники в зміїний чи зебровий принт.

Абстрактний принт

Мотиви абстракції додають образам легкості та створюють яскравий настрій. Тіна Кунакі на своєму прикладі показала, що барвистий купальник з гавайськими мотивами ідеально підходить для пляжного відпочинку.

Яскравий купальник

Звісно ж, обійтися в літню пору без яскравого купальника просто неможливо. Ви точно будете виділятися в таких виробах, тож радимо звернути увагу на ефектний червоний, рожевий, жовтий чи зелений колір.

Також не забувайте про моду на купальники з фурнітурою, відтінок металік чи рідке золото, драпірування, квіткові мотиви та суцільні й роздільні, які є позачасовою базою.