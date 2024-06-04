Стильный и привлекательный купальник – мастхэв для каждой женщины. Если вы потратите сейчас немного своего свободного времени на поиск купальников, то есть все шансы уберечься от спешки с покупкой купальника за несколько дней до отпуска.

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Рекомендуем уже сейчас окунуться в мир трендовых купальников и выбрать для себя идеальный фасон.

Купальник ретро

В этом году в моде купальники, которые вдохновлены эпохой 50-х годов. Это топы-балконеты и низ с завышенной талией. Модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала суциальный купальник в стиле ретро, навеянный французской модой.

Купальник в стиле минимализма

Эпоха 90-х все еще продолжает быть актуальной не только среди нарядов, но и захватила фасоны купальников. Выбирайте изделия с четкими линиями и однотонными цветами. В спросе будет низкая посадка и акцент на визуальном вытягивании бедер.

Купальник бюстье

Такой фасон купальников идеально подходит для равномерного загара в зоне шеи и плеч. Выбирайте суциальные изделия или с вырезами, которые подчеркнут талию или плоский живот.

Анималистический принт

Леопардовый принт в этом году является невероятно популярным, поэтому выбирайте для себя сплошные или раздельные купальники, которые будут точно популярными в этом сезоне. Кроме леопарда для пляжного отдыха можете обратить внимание на купальники в змеиный или зебровый принт.

Абстрактный принт

Мотивы абстракции добавляют образам легкости и создают яркое настроение. Тина Кунаки на своем примере показала, что красочный купальник с гавайскими мотивами идеально подходит для пляжного отдыха.

Яркий купальник

Конечно же, обойтись в летнее время без яркого купальника просто невозможно. Вы точно будете выделяться в таких изделиях, поэтому советуем обратить внимание на эффектный красный, розовый, желтый или зеленый цвет.

Также не забывайте о моде на купальники с фурнитурой, оттенок металлик или жидкое золото, драпировка, цветочные мотивы и сплошные и раздельные, которые являются вневременной базой.