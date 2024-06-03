Но речь идет не только о них, но и о цветах и принтах, пишет 24 Канал. Готовясь к пляжному сезону, советуем вам пересмотреть коллекции купальников и убрать то, что уже давно потеряло актуальность.

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Неоновый купальник

Такой оттенок уже давно не в моде не только на купальниках, но и на всем остальном наряде. Кислотный зеленый, желтый или розовый только удешевляют образ и свидетельствуют о вашем незнании в трендах.



Антитрендовые купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

С надписями

Сплошные купальники с надписями были когда-то трендовыми, но мода на них угасла очень давно. В магазинах такие купальники могут продаваться на огромных скидках, однако обходите их, если не хотите иметь антитрендовый вид.



Купальники на лето, которые больше не в моде / Фото Pinterest

С рюшами

Асимметричные рюши в сплошных или раздельных купальниках раньше были настоящим хитом. Сейчас мода на такое отошла, поэтому лучше не добавлять в свой гардероб купальники, которые не имеют ничего общего с трендами.



Антитрендовые купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

Вместо этого советуем выбирать минималистичные купальники в классических или ярких цветах, которые будут соответствовать современным тенденциям. Что касается аппликаций, то изделия могут быть дополнены цветами или бантиками, которые придадут им особой красоты.