Создать стильные образы можно только благодаря актуальному и трендовому наряду, а это значит, что старомодным вещам не место в шкафу. Чтобы некоторые фасоны брюк не испортили ваш образ, советуем убрать из гардероба некоторые позиции.

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Кюлоты

Укороченные брюки кюлоты уже давно вышли из моды и перестали быть актуальными. Они укорачивают рост и искажают образ, поэтому лучше выбирайте удлиненные брюки палаццо, которые не выходят из моды много лет.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

Скинни

Летом такие брюки являются совсем непрактичными, поскольку не дают ногам дышать. В современном мире скинни уже почти никто не носит, поскольку много лет назад они потеряли актуальность. Выбирайте классические брюки, которые не прилегают плотно к ноге или широкие джинсы, которые сейчас довольно популярны.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

С бантом

Бантики уже потеряли свою популярность на вещах, а на брюках тем более. Если не хотите, чтобы такой образ отправил вас на несколько лет назад – не надевайте их больше.



Антитрендовые брюки на лето 2024 / Фто Pinteest

Важно помнить, что мода циклична, и то, что сейчас считается антитрендовым, может снова стать популярным через несколько лет. Однако, если вы хотите выглядеть современно, лучше избегать вышеупомянутых фасонов.