Вещи, которые уже давно вышли из моды, только портят наши образы, пишет Fashion 24. Поэтому очень важно понимать, какая одежда уже отжила свое и считается неактуальной.

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Антитрендов на лето есть не слишком много, но стоит помнить об их нецелесообразности, поэтому лучше отказаться от того, что исказит образ.

Сандалии на танкетке

Танкетка в этом году возвращается в моду, а вот такой вариант обуви уже давно неактуален. Лучше отказаться от такого фасона, если не хотите иметь странный и смешной вид.

Антитренды лета 2024
Антитренды лета 2024 / Фото Pinterest

Футболка-туника

Такая туника сейчас совсем не в моде. Футболки поло еще остаются актуальными, однако от удлиненных изделий, которые называются туниками надо отказаться. Эта вещь обжимает тело, поэтому подчеркнет малейшие складочки на теле.

Антитренды лета 2024
Неактуальная туника на лето 2024 / Фото Pinterest

Массивные кроссовки

Уже несколько лет из моды вышли массивные кроссовки, впрочем некоторые девушки все равно продолжают их носить. Они искажают аутфит, поэтому лучше отдавать предпочтение классическим кроссовкам в белом цвете, которые подходят под любой наряд.

Антитренды лета 2024 года
Антитренды лета 2024 / Фото Pinterest

Вместо этих вещей выбирайте классические босоножки с ремешком на каблуке или танкетке, футболку поло в базовом цвете или цветные кроссовки на плоской подошве.